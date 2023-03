Volta Redonda: Saae recebe alunos no Dia Mundial da Água - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 14:36 horas

Ação faz parte do projeto de aproximar a autarquia da comunidade; onde toda a semana a direção mostra como o serviço é feito

Volta Redonda – O Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) recebeu na manhã desta quarta-feira (22), Dia Mundial da Água, 21 alunos do 2º Ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Guanabara, unidade do bairro Aterrado. A ação faz parte do projeto de aproximar a autarquia da comunidade; onde toda a semana a direção do Saae mostra o serviço de gerenciamento da água para um grupo de pessoas.

A visita contou com uma apresentação sobre como funciona o sistema de distribuição de água no município, onde os estudantes puderam conhecer os profissionais que trabalham no Saae, e tirar dúvidas a respeito de investimentos no tratamento da água e esgoto.

O estudante Neemias de Oliveira Sampaio, de 17 anos, disse que ficou surpreso como tudo é feito no Saae e gostou de conhecer o trabalho da autarquia. “Eu não sabia como era o sistema de abastecimento. Gostei demais de conhecer o trabalho, que é voltado mesmo para o bem-estar das pessoas. Minha ‘pegada’ é ecológica. Em casa nós reciclamos lixo, economizamos água e na escola estamos trabalhando sustentabilidade com o gerenciamento correto de água, luz e outros recursos naturais, tudo voltado para a consciência ambiental”, disse Eemias, revelando querer se profissionalizar na área da Biologia.

A professora Daniele Rodrigues Barbosa explicou que a escola oferece as trilhas de aprofundamento educacionais do Novo Ensino Médio, que tem como proposta preparar os alunos para o mercado de trabalho.

“Como trabalhamos com as trilhas de recursos naturais, viemos conhecer como é feito o serviço do Saae e, até por eles estarem no Ensino Médio, eles possuem muitas dúvidas. Alguns não sabiam nem de onde vinha a água que chega na casa deles. As trilhas permitem que o estudante aprofunde seus conhecimentos conforme o seu interesse. Quem quiser poderá aprofundar seus conhecimentos em uma área de conhecimento ou cursar uma formação com a qual se identifica mais. Por isso, uma das questões que abordamos foi a qualificação necessária para trabalhar no Saae”, comentou Daniele.

O diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC, afirmou que foi um prazer receber os jovens na sede da autarquia e espera que eles sejam multiplicadores do conhecimento adquirido.

“Estamos trazendo a comunidade para mais perto do Poder Público e os estudantes são fundamentais para podermos colaborar na formação deles, e para que eles se tornem multiplicadores da importância do cuidado com a água para a população”, ressaltou PC.