Volta Redonda sedia conferência regional sobre saúde do trabalhador

Volta Redonda – Volta Redonda vai sediar a 2ª Conferência Regional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Médio Paraíba no sábado (12), no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), campus Aterrado, das 8h às 17h. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS), terá como tema: “Saúde do Trabalhador e Trabalhadora como Direito Humano”.

A conferência é voltada para os municípios de abrangência do Cerest (Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador) I: Barra do Piraí, Pinheiral, Piraí, Rio das Flores e Valença, além de Volta Redonda, onde fica a sede do órgão.

“A 2ª Conferência Regional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora dá sequência à conferência municipal com o mesmo tema, que aconteceu em março deste ano. Neste sábado, Volta Redonda sedia a etapa regional, que antecede as conferências Estadual e Nacional, que acontecem em junho e agosto, respectivamente. Todas com o objetivo principal de discutir e elaborar políticas públicas sobre o tema”, explicou a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da SMS, Milene Paula de Souza, uma das organizadoras do evento.

A conferência vai contar com a participação de gestores de Saúde dos cinco municípios assistidos pelo Cerest I, além de profissionais da área, para discutir propostas para a proteção física, mental e social dos trabalhadores da Saúde com objetivo de construir políticas públicas voltadas para esse público.