Volta Redonda sedia Encontro para o Desenvolvimento Regional

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2022, 11:35 horas

Evento reunirá representantes de diversos municípios do Médio Paraíba

Volta Redonda – O município de Volta Redonda vai sediar na próxima quarta-feira, dia 16, o Encontro para o Desenvolvimento Regional promovido pela secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro (SEDEERJ). O evento será realizado às 9h na Associação Atlética Comercial, localizada na Rua Jofre Catapreta, nº 50, bairro São Geraldo. O objetivo é debater vocações, oportunidades, investimentos, gargalos, desafios e estabelecer uma agenda para o desenvolvimento da região do Médio Paraíba.

A Prefeitura de Volta Redonda está apoiando o evento e também estarão presentes representantes de outras prefeituras, secretarias, empresas, associações e lideranças de outros municípios (Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Resende, Valença, Pinheiral, Piraí, Rio das Flores e Rio Claro). A presença do governador Cláudio Castro é aguardada para participar do encontro.

– Tenho certeza que a edição do Médio Paraíba será marcada pela realização de muitos bons negócios. Estamos muito orgulhosos de receber o evento, que será uma grande chance de mostrar a força da região. Nosso agradecimento ao secretário Vinicius Farah e ao nosso governador Cláudio Castro por esta oportunidade – afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Durante o evento, será realizada Rodada de Negócios do CompraRJ, com 8 grandes empresas compradoras – Arcelor Mittal, Fundação CSN, Unimed VR, Grupo Mor, Ibrame, Unifoa, Grupo Seb e Unifaa – Centro Universitário De Valença – e os setores de compras das 12 prefeituras presentes no evento. Além disso, será realizada a oficina Panorama do Desenvolvimento Regional.

– Terceira maior economia do estado, com um diversificado parque industrial, a Região Médio Paraíba é, cada vez mais, opção de novos investimentos destinados ao território fluminense. O setor automotivo da região reúne mais de 3 mil estabelecimentos, entre grandes montadoras como Volkswagen, Stellantis, Nissan e Jaguar Land Rover, e fornecedores de peças e oficinas mecânicas, responsáveis por mais de 30 mil empregos diretos e qualificados – destacou o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah.

Este é o sexto Encontro para o Desenvolvimento Regional realizado pela secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico. Desde novembro foram realizados, com muito sucesso, eventos nos municípios de Itaboraí, Macaé, Teresópolis, Armação dos Búzios e Nova Friburgo, reunindo mais de 1.800 participantes de 37 municípios, realizando mais de 700 reuniões entre mais de 70 grandes compradoras e 300 fornecedores fluminenses, e gerando perspectiva de geração de R$ 44 milhões em negócios.

Mapa do Desenvolvimento Econômico Regional Fluminense



Durante o encontro será apresentado o Mapa do Desenvolvimento Econômico Regional Fluminense, que está sendo elaborado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais.

O mapa estratégico está sendo feito a partir de informações das cidades. A população pode participar, respondendo a um questionário que vai auxiliar no conhecimento da realidade local. Basta acessar o link https://forms.gle/5kM7smcaAoeis1hh8.