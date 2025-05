Volta Redonda sedia maior campeonato de skate do interior do Rio

Volta Redonda – Volta Redonda sediará a quarta edição do “Roots Board For Tampa”, o maior campeonato de skate do Sul Fluminense, que acontece neste sábado (3) e domingo (4), das 9h às 21h, no Ginásio Municipal de Skate Fernando Schmidt, no bairro Jardim Tiradentes. Com apoio da prefeitura, a competição é organizada pela Associação dos Skatistas de Volta Redonda (ASKVR) e as inscrições devem ser feitas pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEgcmjfZWikzDTK1QPv8br3YT52AxDVmi8mLHwZN9YH2zlaw/viewform.

Em 2025, a competição terá premiação igualitária para as categorias feminino amador e masculino amador, com uma passagem para os Estados Unidos (EUA) para cada. O vencedor na categoria masculina vai para o Tampa AM, maior campeonato de skate amador do mundo, em Tampa, na Flórida; e a campeã da categoria feminina vai para o campeonato de skate Exposure, em Encinitas, na Califórnia, o maior do mundo na categoria.

Esse campeonato ainda será inclusivo, com a categoria Paraskate, voltada para pessoas com deficiência física que praticam o esporte.

“Eventos como este, que reúnem skatistas de todo o país, colocam Volta Redonda no cenário esportivo nacional. E o skate, que hoje é um esporte olímpico, e que rende medalhas para o Brasil em diversas competições internacionais, tem seu espaço em Volta Redonda, com diversas pistas, incluindo o ginásio municipal”, afirmou o secretário da Sejuv, Munir Francisco Filho, lembrando que o evento é gratuito, aberto à comunidade e terá atrações culturais e praça de alimentação.

“Por conta da premiação, skatistas de todo o Brasil estarão em Volta Redonda para essa disputa. Estão confirmadas as participações de atletas dos estados de São Paulo (SP), Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ) e dos municípios de Fortaleza (CE), Cuiabá (MT), Curitiba (PR) e Brasília (DF). Até o início desta semana, 89 skatistas já haviam feito a inscrição, mas a expectativa é chegar aos 160 atletas participantes, divididos entre as sete categorias da competição”, disse o presidente da Associação dos Skatistas de Volta Redonda, Alder Victor Nogueira.

Evento une esporte e cultura

Durante a edição 2025 do “Roots Board For Tampa” estão programados o Cine Skate, com exibição de vídeos e documentários sobre skate em Volta Redonda; a Batalha da Aposta, incluindo o gênero musical hip hop, muito ouvido entre os adeptos do skate; grafite; e o Sound System, cultura musical dos vinis, que vai promover uma discotecagem com o Mameluco Sistema de Som somente com vinis.

Alcance social

O “Roots Board For Tampa” vai recolher alimentos no momento da inscrição para serem distribuídos entre entidades beneficentes do município. Também haverá duas oficinas de skate para alunos da rede pública de ensino após o evento.

Além disso, a competição vai incentivar a sustentabilidade e a reciclagem com o recolhimento de óleo de cozinha. Os participantes que levarem óleo para descarte correto vão concorrer ao sorteio de um skate.

Turistando em VR

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo está com roteiro especial do Turistando em VR para o domingo, dia 4: City Tour + Campeonato de Skate. A van que atende o programa vai fazer um passeio pelos pontos turísticos de Volta Redonda e levar os participantes até o “Roots Board For Tampa”, no Ginásio de Skate, no Jardim Tiradentes.

Para reservar a vaga, basta acessar o link https://www.even3.com.br/turistando-em-vr. As saídas da Praça Brasil, próximo ao Clube Umuarama, serão às 9h e às 14h30. Menores de idade devem estar acompanhados de responsáveis e apresentar documentação.

Cronograma do evento

Sábado – 3 de maio

8h – Check-in e retirada de pulseiras;

9h – Início da categoria Mirim;

10h30 – Categoria Iniciante;

13h – Categoria Feminina Iniciante;

14h – Ativação Duo + Red Bull Best Trick no corrimão na praça ao lado da pista, valendo R$ 300,00 + produtos;

14h – Categoria Feminina Amadora;

16h30 – Premiação de todas as categorias de sábado;

17h – Cine Skate, com vídeos locais de skate e produção independente;

18h30 – Batalha da Aposta, do lado de fora da pista;

18h30 – Pista liberada para treino para a galera que vai andar no domingo.

Domingo – 4 de maio

8h – Retirada de pulseiras;

9h – Início da categoria Master;

10h – Categoria Grand Master, em formato “Jam Session”;

11h – Categoria Paraskate;

12h30 – Categoria Amador;

16h30 a 17h – Cerimônia de entrega da premiação;

18h – Mameluco Sistema de Som.