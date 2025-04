Volta Redonda sedia mutirão de orientação sobre o Imposto de Renda

Volta Redonda – Volta Redonda sedia nesta sexta-feira (25), o “Facilita IR”, evento para orientar sobre o preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2025. A ação, com serviços gratuitos, é uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ), em parceria com o Sindicato dos Escritórios Contábeis do Sul Fluminense (Sescon-RJ), com apoio da prefeitura e do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda).

O “Facilita IR” acontece embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília, das 9h às 13h. O evento é voltado para contribuintes em geral e para estudantes que queiram aprender mais sobre o processo de declaração do Imposto de Renda.

De acordo com a delegada do CRCRJ, Gisele Confort, o objetivo é oferecer atendimento à população, tirando dúvidas sobre as regras da Receita Federal e ajudando contribuintes a evitarem erros que possam gerar multas ou complicações futuras.

“Um dos principais questionamentos é sobre o que acontece se o Imposto de Renda não for declarado. E, neste caso, o contribuinte pode cair na malha fina, pagar multa e até ter o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) bloqueado, o que impede ações como abrir conta em banco, tirar passaporte e até participar de concursos públicos”, esclareceu Gisele.

‘Facilita IR’ também vai orientar sobre campanha ‘Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso’

A ação no térreo da Biblioteca Municipal também vai orientar o contribuinte sobre como participar da campanha “Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso”. A Prefeitura de Volta Redonda quer ampliar a destinação de parte do Imposto de Renda devido por pessoas físicas e empresários do município para o Fundo para a Infância e Adolescência (Finad) e para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI), instrumentos de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a dar suporte financeiro para implantação e manutenção de projetos voltados para esses públicos.

A doação pode ser feita diretamente pelo programa do Imposto de Renda ou aplicativo. A pessoa física pode doar até 3% no momento da declaração para cada fundo. Já a pessoa jurídica pode doar até 1%, com base no lucro real. Para o empresário, também é possível doar durante o ano.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu a parceria dos contadores de Volta Redonda por conscientizarem os contribuintes sobre a importância de aderir à campanha “Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso”.

“O potencial de arrecadação de Volta Redonda é de R$ 20,5 milhões; porém, em 2024, a campanha conseguiu apenas R$ 205 mil. A participação na ‘Leão Amigo’ não aumenta o Imposto de Renda a ser pago, apenas permite que a pessoa escolha onde parte desse dinheiro será aplicado. No caso de Volta Redonda, as doações vão para entidades que trabalham com crianças, adolescentes e idosos”, explicou o prefeito.