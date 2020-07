Volta Redonda tem 2.783 casos confirmados da Covid-19 e 1.930 recuperados da doença

Matéria publicada em 19 de julho de 2020, 17:19 horas

Volta Redonda– O município tem 2.783 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico deste domingo, dia 19. Dos casos confirmados 1.930 podem ser considerados recuperados da doença.

O número de óbitos confirmados da Covid-19 permanece em 107. Há 10.471 casos notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde, 4.201 exames deram negativos para o coronavírus.

Ainda de acordo com o boletim, em relação as metas estabelecidas em acordo judicial para a flexibilização do comércio. Houve um aumento de 0.06% dos casos notificados de ontem, dia 18, para hoje. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria do Hospital de Campanha está em 13% e a taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) está em 40% na rede pública municipal.