Volta Redonda tem 26 casos confirmados de coronavírus

Matéria publicada em 28 de março de 2020, 11:33 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva atualizou, na manhã deste sábado (28), os dados sobre os efeitos da pandemia do coronavírus em Volta Redonda. Subiu para 26 o número de casos confirmados e há uma morte pela Covid-19.

Samuca também destacou que a parte física hospital de campanha, erguido no Estádio Raulino de Oliveira, será apresentada para toda a população através de uma live, por volta das 16h, nas redes sociais do prefeito. Na live serão apresentados os 114 leitos que receberão pacientes testados como positivo para o Novo Coronavírus.

Dos 25 casos confirmados no município, na sexta-feira (27): quatro homens, de 38, 66, 56 e 66 anos, e três mulheres, de 31, 80 e 74 anos. Na quinta-feira (26), o município tinha 18 casos.

Volta Redonda está em terceiro lugar a nível estadual em relação a contaminação pelo novo coronavírus, perdendo apenas para a capital e Niterói.

As aulas na rede municipal continuam suspensas por medidas de segurança. Samuca disse que está viabilizando com o setor pedagógico uma forma de repor as aulas pela internet e ainda está verificando sobre o kit nutritivo para ser entregue aos alunos que precisam.