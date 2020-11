Volta Redonda tem 36 leitos de UTI separados para Covid-19 na rede pública

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 19:38 horas

Nesta quarta-feira, dia 25, nenhum leito de UTI estava sendo ocupado, segundo a prefeitura

Volta Redonda– O município tem 36 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) separados para o tratamento de Covid-19, na rede pública. Ou seja: nos hospitais São João Batista, do Retiro e do Idoso. Segundo a prefeitura, nesta quarta-feira, dia 25, nenhum leito de UTI separado para a doença estava sendo ocupado.

No Hospital Regional há nesta quarta-feira, 17 pessoas internadas na UTI e 18 na enfermaria, entre suspeitos e confirmados de Covid-19. Grande parte dos pacientes é de outras cidades do Estado do Rio, já que a unidade, que fica no Roma, é referência no tratamento da Covid-19.