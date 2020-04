Volta Redonda tem 75 curados da Covid-19

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 08:30 horas

Volta Redonda – A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Volta Redonda divulgou mais um boletim epidemiológico que destaca que 75 pacientes confirmados com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, estão liberados para voltar às suas atividades. Com isso 75 dos 225 confirmados em Volta Redonda estão curados.

O prefeito Samuca Silva anunciou na sexta-feira (17) que 57 pacientes já poderiam ser considerados curados, pois já passaram pelo prazo de 14 dias de isolamento e os sintomas não se agravaram, o que significa que Volta Redonda teve um aumento de 24% de pessoas curadas do vírus em cinco dias.

O paciente é considerado curado mediante a dois fatores: quando a pessoa passa pelo isolamento domiciliar por 14 dias e não apresenta piora no quadro de sintomas; e quando o paciente faz um novo exame, onde não consta mais a presença do vírus no organismo.

Já na manhã desta quarta-feira (22), o prefeito destacou que dos casos confirmados em Volta Redonda 22% são de profissionais de saúde, quase 50 pessoas. Dos 225 confirmados apenas oito estão internados. Volta Redonda já teve 851 casos notificados e 382 descartados, além de 35 pessoas suspeitas de Covid-19 internadas.