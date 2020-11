Volta Redonda tem 80 milímetros acumulados em três dias de chuva

Matéria publicada em 18 de novembro de 2020, 18:31 horas

Previsão do tempo prevê mais 78 mm de chuva nas próximas 72 horas; Defesa Civil mantém monitoramento nas áreas de risco

Volta Redonda– Nos últimos três dias de chuvas, que atingiram Volta Redonda, a Defesa Civil informou que gerou o acumulado de 80 milímetros. Esse número pode se igualar nas próximas 72 horas, já que a previsão do site Climatempo, prevê mais 35 mm de chuva entre a madrugada de quarta para quinta e 43 mm para sexta-feira, totalizando 78 mm. A Defesa Civil de Volta Redonda está em monitoramento nas áreas de risco no município.

A prefeitura informou que disponibilizou equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) para atender as demandas de retirada de galhos, desentupimento de bueiros e lavagem das ruas, que estão sendo realizados diariamente. Além disso, os serviços de rotina como capina, limpeza e varrição, também continuam sendo efetuados, segundo a prefeitura.

A Secretaria inclusive organizou escalas de plantão, também para os finais de semana e o período da noite, visando atender a toda a população com mais agilidade, evitando e amenizando os transtornos gerados pelas chuvas. “Colocamos todo o nosso pessoal de prontidão e em alerta máximo para atuar nos locais mais afetados pelas chuvas. É um trabalho de muita parceria e toda a SMI está bem focada”, contou o secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos.

Até esta quarta-feira, dia 18, diversas intervenções foram realizadas, como a retirada de resíduos e raspagem de barro, na Rua Suinã, Rua Norte e Avenida Antônio de Almeida, ambas no Retiro; remoção de barro, no São Sebastião; retirada de árvore no escadão da Rua Rui Barbosa, no bairro Eucaliptal; manutenção do afundamento na Rua 3 B, no bairro Belo Horizonte; remoção de galhos, na Avenida dos Trabalhadores, próximo a CSN; manutenção no tampão de rua, na Rua Nestório, no Belo Horizonte; limpeza do Córrego Colorado, no bairro Vila Rica; início da troca da rede pluvial, na Rua Almirante Barroso, no Jardim Amália.

Já a Defesa Civil de Volta Redonda segue realizando o monitoramento das áreas de risco. “Nós recomendamos que todos façam o cadastro via celular para receber os avisos que estamos emitindo de alerta de chuvas fortes, pois a prevenção neste momento é fundamental”, disse Bruno Ribeiro Soares, da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil.

Para ter acesso aos alertas da Defesa Civil de Volta Redonda, o morador deve se cadastrar enviando um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de sua residência. A partir daí, o usuário passa a receber os alertas pelo celular, sobre riscos de desastres naturais. Esse serviço é gratuito.