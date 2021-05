Matéria publicada em 22 de maio de 2021, 18:43 horas

Volta Redonda – O boletim epidemiológico deste sábado (22) destaca que Volta Redonda tem 86% dos leitos de UTI e 82% dos leitos clínicos da rede pública ocupados por pacientes Covid-19. Já os leitos clínicos e de UTI da rede privada estão em 43% e 57% ocupados. Segundo a SES RJ (Secretaria Estadual de Saúde), Volta Redonda está classificada na bandeira laranja, o que significa risco moderado de proliferação do coronavírus.

De acordo com a prefeitura, não foram registradas mortes pela doença nas últimas 24 horas, permanecendo em 844. Do último domingo (16) até este sábado (22) foram registrados 27 óbitos por Covid-19 no município.

Ao todo foram confirmados 26.898 casos de Covid-19 e mais de 114 mil doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas no município.