Volta Redonda tem 867 casos confirmados e 749 recuperados da Covid-19

Matéria publicada em 26 de maio de 2020, 17:45 horas

Volta Redonda- O município tem 867 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, sendo que 749 pacientes estão recuperados, ou seja, passaram pelos 14 dias de isolamento domiciliar sem apresentar piora nos sintomas.

Há 2.306 casos notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde, 601 casos deram negativos para o coronavírus. Volta Redonda tem 30 óbitos confirmados em decorrência da doença. Os dados foram atualizados na tarde desta terça-feira, dia 26, através de áudio do prefeito Samuca Silva compartilhado nas redes sociais.

Houve uma variação de 3.36% no aumento dos casos notificados de ontem, dia 25, para hoje, dia 26, o prefeito informou ainda que 18.51% dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) estão ocupados e 11.40% de ocupação no Hospital de Campanha, montado no Estádio Raulino de Oliveira.