Matéria publicada em 19 de março de 2021, 17:59 horas

Informação é do governo estadual e inclui hospitais privados; oito dos quinze municípios não têm leitos de unidade de tratamento intensivo

Sul Fluminense – Uma tabela publicada pelo governo estadual, com dados atualizados até esta quinta-feira (18/03), discrimina a quantidade total de leitos destinados a casos de Covid-19 na região, considerando as redes pública e particular. A lista, dividida em leitos de enfermaria e de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), discrimina também os percentuais de ocupação por tipo de leito.

A cidade com maior número de leitos para Covid-19, tanto de enfermaria (113) quanto de UTI (146), é Volta Redonda, a maior da região. O município apresentava, no dia 18, ocupação de 69% de seus leitos de enfermaria e 89% dos leitos de UTI.

Outra cidade com altos índices de ocupação é Valença, que tinha 95% dos leitos de enfermaria e 85% das vagas para tratamento intensivo ocupadas.

Já Porto Real, que conta com oito leitos de enfermaria e dois de UTI destinados ao tratamento da Covid-19, não tinha ninguém internado nesta quinta-feira.

Chama a atenção ainda o fato de oito municípios (Itatiaia, Mangaratiba, Paraty, Pinheiral, Piraí, Quatis, Rio Claro e Rio das Flores) não disporem de leitos de UTI.

Os leitos e o percentual de ocupação por município