Volta Redonda tem 893 casos confirmados e 821 curados da Covid-19

Matéria publicada em 31 de maio de 2020, 18:09 horas

Volta Redonda – A cidade registra, neste domingo (31/05), 2.804 casos suspeitos de Covid-19, sendo 893 confirmados. Desses, 821 podem ser considerados curados, por já terem se passado 14 dias desde a manifestação dos sintomas. 685 exames deram negativo e o número de óbitos segue em 34 confirmados, com dez suspeitos. As informações foram dadas pelo prefeito Samuca Silva, em áudio divulgado por suas redes sociais.

No que diz respeito aos índices que servem de referência para manter o comércio aberto, o número de casos suspeitos aumentou 0,79% nas últimas 24 horas, quando o limite é de 5% em dois dias seguidos; a ocupação dos leitos de UTI do município está em 25%, contra uma meta de 50%, e 10,52% dos leitos do Hospital de Campanha estão ocupados, para uma meta de 60%. Assim, o comércio permanece aberto na cidade.