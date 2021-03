Matéria publicada em 27 de março de 2021, 11:35 horas

Sul Fluminense – O município de Volta Redonda está com 95% dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) ocupados, segundo dados do governo estadual, incluindo a rede pública e privada, além do Hospital Regional. A ocupação na enfermaria chega a 98%. A ocupação em outras cidades da região também está praticamente no limite, conforme os dados que foram atualizados entre os dias 24, 25 e 26 deste mês.

Volta Redonda, que tem o maior número de leitos para Covid-19, tanto de enfermaria quanto de UTI, já apresentava, no dia 18, ocupação de 69% de seus leitos de enfermaria e 89% dos leitos de UTI, já com o maior número de ocupação em toda a região.

Barra Mansa é outro município que está no limite: 95% dos leitos de UTI ocupados e 46% de enfermaria. Valença também aparece com alto número de ocupação: 91% na enfermaria e 90% na UTI. Piraí chegou a 108% do uso das enfermarias e está usando leitos comuns para pacientes com Covid-19. O município não tem UTI.

Oito municípios da região – Itatiaia, Mangaratiba, Paraty, Pinheiral, Piraí, Quatis, Rio Claro e Rio das Flores -não têm leitos de UTI. Ou seja: os pacientes são transferidos para Volta Redonda, Valença, Resende,Barra do Piraí e Barra Mansa, com a ocupação atualmente chegando a quase 100%.

Município % Enfermaria % UTI Leitos Enf Covid Leitos Uti Covid Barra Do Pirai 57% 50% 23 10 Barra Mansa 46% 95% 96 22 Itatiaia 31% 13 0 Pinheiral 30% 10 0 Pirai 108% 12 0 Porto Real 17% 6 0 Quatis 25% 4 0 Resende 70% 54% 20 13 Rio Claro 13% 8 0 Rio Das Flores 63% 8 0 Valenca 91% 90% 33 20 Volta Redonda 98% 95% 86 158

PAINEL COVID