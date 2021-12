Volta Redonda tem casos confirmados da variante Omicron da Covid-19

Matéria publicada em 25 de dezembro de 2021, 18:52 horas

Todos os pacientes foram curados; prefeitura reforça necessidade de vacinação

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda confirmou que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu uma comunicação da Secretaria de Estado de Saúde em que três munícipes realizaram, na rede privada, exames para Covid19, e que os resultados foram compatíveis com Covid-19 pela variante Omicron.

Os três pacientes, com 33, 50 e 57 anos, tiveram exames coletados em 02/12/2021.

A evolução de todos foi para cura. Os dois pacientes localizados já eram vacinados com pelo menos duas doses, assim como seus contatos acima de 12 anos.

Os três pacientes, que, segundo cadastro, residem nos bairros de Jardim Belvedere, Santa Cruz e Jardim Primavera, não tiveram contato entre si e, pelo menos dois, que foram localizados, têm história pregressa de viagens para os municípios de São José dos Campos (SP), Cataguases (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

Os casos serão investigados pela Secretaria Municipal de Saúde.

A situação, que já era esperada, representa constatar que já ocorre transmissão comunitária da Covid19 pela Variante Omicron, e reforça a necessidade de que as pessoas que não estejam com sua situação vacinal contra a Covid-19, em Volta Redonda, procurem as unidades de saúde, a partir de 27/12, segunda-feira, para atualizar a vacinação ou aplicar as vacinas de reforço, que, em Volta Redonda, já estão autorizadas para quem tomou a segunda dose até 30/09/2021.