Volta Redonda tem dois baleados em menos de 24 horas

Matéria publicada em 4 de agosto de 2020, 08:03 horas

Volta Redonda – Um adolescente e um jovem foram baleados em pontos distintos da cidade, nesta segunda-feira, dia 3, de acordo com registro da Polícia Militar. As duas vítimas foram atendidas no Hospital São João Batista.

O primeiro caso ocorreu perto da Fundação Beatriz Gama, na Rua Santa Rita. A polícia ainda não sabe mais detalhes sobre o crime, mas a vítima não corria risco de morte e poderá ajudar na elucidação do crime, registrado no início da noite.

No fim da noite, a polícia registrou uma tentativa de homicídio contra um jovem na Servidão Martins de Avelar, no bairro Água Limpa. A vítima foi atingida na perna e também não corre risco de morrer. Um homem que estava próximo do local tentou fugir e acabou sofrendo escoriações.