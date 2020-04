Volta Redonda tem mais 14 confirmações de coronavírus e passa para 84 casos, com alta de 22%

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 16:07 horas

Aumento de 22% é registrado em 2 dias, de quarta, dia 08, para esta quinta-feira, dia 09

Volta Redonda- O município tem mais 14 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O número total de infectados está em 84. Os dados foram atualizados pelo prefeito Samuca Silva na tarde desta quinta-feira (09) em uma live.

Com os novos dados, houve um aumento de 22% em 2 dias. Na quarta-feira, dia 08, um caso foi confirmado da doença, e nesta quinta-feira (09), com a chegada de um novo lote de exames atrasados, os números foram atualizados. O município tem 602 casos suspeitos da doença. Já os que testaram negativo para a doença somam 179.

Samuca confirmou ainda a quarta morte pelo coronavírus, chegando a quatro o número de vítimas fatais no município. Além disso, há três mortes suspeitas que seguem sendo investigadas.

Na semana que vem o Hospital de Campanha entra em operação na cidade, segundo o prefeito. Ele afirmou ainda que os hospitais se preparam para receber os pacientes, como o São João Batista e o do Retiro.

-Tomamos as medidas necessárias para atender a população. Se não fosse isso, os hospitais já estariam lotados – disse, acrescentando que o Hospital Regional, referência para atender pacientes com Covid-19, é do Estado,mas receberá pacientes de Volta Redonda também.”As pessoas criticam e querem fazer politicagem, em plena pandemia”, disse o prefeito, referindo-se às críticas de que pacientes de outras regiões estão vindo para o Hospital Regional.

Ele afirmou ainda que enviará um projeto de lei à Câmara Municipal, para que toda a população passe a usar máscara quando tiver que ir para a rua. “Essa é a nossa recomendação para conter a vírus”, disse, voltando a pedir para os moradores do município ficarem em casa.