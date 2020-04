Volta Redonda tem mais 15 casos de Covid-19, totalizando 225 pacientes infectados

Matéria publicada em 21 de abril de 2020, 16:19 horas

Volta Redonda – O município tem 15 casos de Covid-19 confirmados nesta terça-feira, dia 21, totalizando 225 casos. O avanço foi de 6,82% nesse indicador. A cidade tem agora 851 casos suspeitos, contra 836 da segunda-feira (20). Os 15 novos casos suspeitos representam um avanço de 1,79% em um dia. Dos quinze novos casos confirmados, 11 são de mulheres e quatro, de homens. A proporção agora é de 62% de contaminados do sexo feminino e 38% do sexo masculino. A idade média é de 42 anos, o que é consideraado bom, pois pacientes com menos idade tendem a se recuperar melhor.

O prefeito falou também do número de pessoas consideradas curadas na cidade, que continua em 75. A prefeitura considera possivelmente curadas as pessoas que passam pelo período de isolamento e deixam de apresentar sintomas. A cura seria considerada oficial se testes dessem negativo para o vírus, mas a dificuldade de fazer exames – os recursos existentes focam nos casos suspeitos – dificulta uma confirmação total das curas.

Existem atualmente 43 pessoas internadas, entre casos confirmados e suspeitos, nas redes pública e particular de Volta Redonda. Destes, oito são casos confirmados e 35, casos suspeitos. Dos 43, há treze em CTI, todas na rede privada. Dessas, oito são casos confirmados e cinco, suspeitos.

As outras 30 pessoas estão internadas em enfermarias.

A informação foi dada pelo prefeito Samuca Silva, em transmissão ao vivo pelas redes sociais.A live foi feita do Hospital de Campanha, montado no Raulino de Oliveira.

Hospital de campanha

O prefeito falou também do Hospital de Campanha, que começa a funcionar nesta quarta-feira. Não haverá atendimento direto.Os pacientes que chegarem à rede de saúde a presentarem sintomas com gravidade intermediária serão encaminhados ao estabelecimento. Com isso, a prefeitura pretende evitar que esses pacientes fiquem nos demais hospitais da rede, o que geraria risco para a equipe médica e outros pacientes – que não têm Covid-19.

Uma das vantagens da localização do hospital é estar perto da Clínica de Imagens, que também funciona no Estádio Municipal e pode fornecer exames com rapidez e sem deslocamento do paciente.

Máscaras

O prefeito voltou a lembrar que é obrigatório o uso de máscaras em locais públicos. Respondendo a um internauta que tinha dúvidas sobre a procedência das máscaras, o prefeito disse que elas são feitas no Brasil, em tecido de algodão, que permite lavagem e novo uso (portanto, não são descartáveis). Samuca disse ainda que as máscaras passaram por todos os testes de qualidade e são perfeitamente seguras.