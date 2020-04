Volta Redonda tem mais 21 casos confirmados por Covid-19 e total de infectados chega a 308

Matéria publicada em 26 de abril de 2020, 16:15 horas

Volta Redonda- O município confirmou mais 21 casos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde deste domingo, dia 26. O número total de infectados aumentou de 287 para 308 confirmados.

Os dados foram atualizados pelo prefeito Samuca Silva e o secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, neste domingo, dia 26. Segundo Alfredo, os 308 casos confirmados representam 31% dos casos notificados, em Volta Redonda.

O número de casos suspeitos/notificados aumentou de 947 para 968, que aguardam a confirmação ou descarte da doença através de exames, 386 casos já foram descartados em Volta Redonda. Samuca disse que 23% dos casos confirmados da Covid-19 de ontem, dia 25, para hoje, dia 26, são de pacientes de fora de Volta Redonda.

O secretário Alfredo Peixoto informou que o número de curados aumentou para 136 pacientes, ou seja, teve um pequeno aumento nas últimas 24 horas. O número de mortes confirmadas por coronavírus se mantém em 10 casos.

O prefeito ressaltou as medidas que vem adotando em relação ao combate do novo coronavírus, em Volta Redonda e enfatizou que o povo mais humilde ainda não está tendo contato com o vírus, devido ao número de leitos públicos ocupados. De acordo com Samuca, 27% dos leitos da rede municipal estão sendo utilizados nesse momento.

– O povo mais humilde que não tem condições de pagar um plano de saúde não está tendo contato com o vírus. Porque nós fechamos as entradas da cidade, suspendemos as aulas na rede pública municipal, fechamos o Zoológico, Parque Aquático. Essas pessoas talvez não tenham dimensão da circulação do vírus, mas estamos as protegendo em Volta Redonda – disse Samuca, acrescentando que o idoso não está tendo contato de forma geral com o vírus.

– A idade média de infectados em Volta Redonda é de 42 anos de idade. E o nosso leito de UTI e CTI, mesmo na rede privada, está comportando os atendimentos em Volta Redonda. Hoje nós temos 27% da nossa capacidade de leitos ocupados da rede pública municipal. Acompanhe o noticiário de outros estados que não se prepararam e que agora estão fechando o comércio porque estão perdendo pessoas e CPFs. O que importa para mim são CPFs, nesse momento, obviamente o que nós pudermos fazer para salvar empresas também faremos – disse.

De acordo com Samuca, o Hospital de Campanha, montado no Estádio Raulino de Oliveira, está com 6% dos leitos ocupados, atualmente. Os atendimentos no local são para a média complexidade da Covid-19, sendo que o município, tem a maioria dos infectados dentro dessa margem.

Em relação ao Hospital Regional Zilda Arns, Samuca voltou a dizer que a administração do espaço é do governo do estado do Rio de Janeiro.