Volta Redonda tem mais cinco casos e chega a 127 infectados de Covid-19

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 16:09 horas

Volta Redonda- O município tem mais cinco casos confirmados pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Com os novos casos, Volta Redonda chega a 127 infectados com a doença.

O prefeito Samuca Silva disse em uma live na tarde desta terça-feira, dia 14, que há 29 pacientes internados na rede pública e privada, sendo 27 pacientes com a suspeita da doença e dois confirmados com à Covid-19. Dos confirmados, um paciente está hospitalizado no Hospital Regional, e outro em um hospital particular de Volta Redonda.

O número de mortes se mantém em sete. Já o número de casos suspeitos de 677 subiu para 700 casos, que aguardam o resultado do exame. O prefeito explicou sobre o Hospital Regional do Médio Paraíba Doutora Zilda Arns Neumann, que atende o todo o Estado do Rio.

– O Hospital Regional não entra nesse levantamento, nós (prefeitura) não divulgamos as mortes e as internações que estão lá de outras cidades, apenas nós divulgamos sobre os munícipes de Volta Redonda. Então, no Hospital Regional, por exemplo, agora tem quatro moradores da cidade na unidade. Todos os leitos que estão lá não entram nesse cálculo – explicou Samuca, acrescentando que só os moradores de Volta Redonda entram na divulgação dos dados oficiais da prefeitura.

O prefeito ainda ressaltou que o município é o primeiro colocado no Estado do Rio de Janeiro com o maior número de confirmações do novo coronavírus, por cem mil habitantes, mas que apesar dos dados, a capacidade de leitos na rede pública de Volta Redonda ainda não foi afetada.

– Nós apesar de todos esses números de confirmações do coronavírus estamos com a capacidade de leitos abaixo de 50%. Isso demostra a nossa capacidade de planejar, ações acertadas coerentes com a cidade de Volta Redonda. A nossa característica é a média complexidade – comentou Samuca Silva na live.