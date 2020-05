Volta Redonda tem mais duas mortes por Covid-19 e número chega a 15

Matéria publicada em 2 de Maio de 2020, 16:29 horas

São 472 casos confirmados, sendo 1.286 casos notificados como suspeitos. No município, há 231 pessoas recuperadas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva atualizou, na tarde deste sábado, os dados sobre a Covid-19, o Novo Coronavírus. O município tem mais duas mortes confirmadas, chegando agora a 15 óbitos por coronavírus.

De acordo com o prefeito, os óbitos ocorridos até agora foram de moradores dos bairros Mariana Torres, Volta Grande, Sessenta, Ilha Parque, Retiro, Casa de Pedra, São Geraldo, Eucaliptal, Morada da Colina e Aterrado.

A Prefeitura de Volta Redonda reafirma que, por enquanto, as medidas de restrição do convívio social com objetivo de achatar a curva de contaminação. A recomendação, segundo o prefeito, é para a população ficar em casa, e sair somente em casos de necessidade