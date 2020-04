Volta Redonda tem mais sete casos confirmados e chega a 100 infectados por Covid-19

Matéria publicada em 11 de abril de 2020, 15:32 horas

Crescimento de 7,5% de ontem, dia 10, para hoje, dia 11

Volta Redonda- O município registrou mais sete casos confirmados pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Com os novos casos, Volta Redonda chega a 100 pacientes confirmados com a doença. Registrando um aumento de 7,5% de ontem, dia 10, para este sábado, dia 11.

Os dados foram atualizados pelo prefeito Samuca Silva nesta tarde, através de um áudio, compartilhado nas redes sociais. De acordo com o prefeito, no total há 16 pacientes internados com suspeita da Covid-19, sendo 12 suspeitos e quatro confirmados com a doença.

O número de mortos por coronavírus se mantém em sete casos, em Volta Redonda. Já o número de suspeitos está em 637 casos, que aguardam o resultado do exame. Já foram descartados 179 casos.

O prefeito ressaltou as medidas da quarentena sendo fundamentais para evitar a proliferação do vírus. A prefeitura de Volta Redonda reafirmou as medidas de restrição do convívio social com objetivo de achatar ainda mais a curva de contaminação. A recomendação é a mesma: fique em casa.