Volta Redonda tem menos de 5% dos leitos disponíveis ocupados por causa da Covid-19

Volta Redonda – O DIÁRIO DO VALE volta nesta quinta-feira, dia 16, a publicar a realidade dos casos de internações hospitalares por Covid-19 (casos suspeitos ou confirmados) em Volta Redonda, levando em conta dados oficiais e obtidos às 20 horas desta quarta-feira, dia 15.

O Total de pacientes internados confirmados ou suspeitos é de 22 pessoas. Destes, três estão em leitos de CTI em Ventilação Mecânica. Outros 19 seguem internados sem necessidade de Ventilação Mecânica. Não foram registrados óbitos nas últimas 24 horas, levando em conta balanço atualizado às 20 horas de quarta-feira.

Fora o Hospital Regional, Volta Redonda tem mais de 500 leitos na rede pública e privada. Ou seja, enquanto São Paulo e Rio de Janeiro estão perto de um colapso de UTIs e leitos, Volta Redonda tem menos de 5% de ocupação dos seus leitos totais.

(*) Veja o resumo por unidade hospitalar:

– Hospital São João Batista: possui 3 pacientes suspeitos, todos em ar ambiente;

– Hospital da Unimed: São 5 internados, sendo 2 pacientes suspeitos em ar ambiente em CTI e 3 positivos em enfermaria, em ar ambiente;

– HINJA: Sem internações em CTI ou enfermaria hoje;

– Hospital do Retiro: Tem 7 internados, sendo 1 paciente suspeito em UTI em VM e 6 em ar ambiente em enfermaria;

– Hospital das Clínicas: 7 internados, sendo 2 em UTI em VM (Ventilação mecânica) e 5 em enfermaria, em ar ambiente;

(*) O acesso aos dados do Hospital Regional – onde a maioria absoluta dos pacientes é do Grande Rio – têm estado inacessíveis. A unidade é gerenciada pelo Governo do Estado.