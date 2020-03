Volta Redonda tem o segundo caso confirmado de coronavírus

Matéria publicada em 21 de março de 2020, 16:10 horas

Samuca anuncia novas medidas e suspende feira livre e cultos evangélicos

Volta Redonda – O segundo caso do novo coronavírus em Volta Redonda foi confirmado na tarde deste sábado, dia 21. O primeiro paciente com o novo coronavírus ,divulgado no início da tarde também deste sábado, é de um homem de 58, anos, que viajou no dia 10 de março e esteve e Paraty e Juiz de Fora. Portanto, é provável que a contaminação tenha sido fora da cidade.

O segundo paciente é uma mulher de 60 anos, que esteve no aeroporto internacional do Rio. Como no primeiro caso, ele tem sintoma leves e está em casa.

Após a confirmação dos casos, o prefeito Samuca Silva, tomou novas medidas para tentar conter o avanço do Covid-19. Uma delas é suspender a feira livre. Ele também disse que os ônibus não poderão circular com pessoas em pé e que de cada duas fileiras de bancos uma deverá estar vazia.