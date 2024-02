Volta Redonda tem os menores índices de roubos de rua e furto de veículos dos últimos 20 anos

Volta Redonda – O município de Volta Redonda registrou, em 2023, os menores índices de roubos de rua e furto de veículos dos últimos 20 anos. Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP).

De acordo com o ISP, os roubos de rua vêm apresentando queda desde 2021, ano de criação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Naquele ano foram 239 crimes do tipo, enquanto nos anos seguintes foram feitos 140 e 76 registros, respectivamente – uma queda de 45,71% entre 2022 e 2023 e de mais de 68% em todo o período de atividade da secretaria. Os roubos a estabelecimentos comerciais também caíram no mesmo período. Passaram de 43 em 2022 para 16 no ano passado, o que corresponde a uma queda percentual de 62,79%. As taxas são as menores de toda a série histórica do ISP, que corresponde de 2003 a 2023.

Outro índice que alcançou recorde histórico foi o de furto de veículos. O crime, que chegou a ter 436 registros em 2007, baixou para 103 no ano passado, apontando uma redução de 76,37%. Os dados apontam recorde também na apreensão de drogas nos últimos 20 anos. Foram 791 em 2023, um aumento de 53,29% em comparação com o ano anterior.

A criação da Semop e o convênio com o governo do estado do Rio de Janeiro permitiram o reforço no policiamento (na delegacia e nas ruas pelo Proeis – Programa Estadual de Integração na Segurança); ações estratégicas integradas com uso da inteligência e tecnologia (câmeras e novos equipamentos), que auxiliam os profissionais de segurança a agirem de forma mais eficaz, rápida e efetiva; e a maior participação da população com denúncias.

“A Secretaria de Ordem Pública foi criada em outubro de 2021 para integrar os órgãos de segurança pública do município e promover investimentos que modernizem e auxiliem nas ações de prevenção e repressão às práticas delituosas. Esses investimentos começam a apresentar resultados. É importante ressaltar que esses números recordes correspondem desde a criação do ISP, em 2003. Houve um aumento nos registros de ocorrências, mas os índices de criminalidade continuam caindo. Isso demonstra que nós estamos conseguindo atender melhor a população, estimulando as pessoas a fazerem o registro de ocorrência, o que é importante para o planejamento das forças de segurança”, disse Luiz Henrique.

Semop

A Semop coordena o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), a Central de Atendimento Único (CAU) e o serviço de poda de árvores, com foco na segurança primária (prevenção). O secretário lembrou que a segurança pública de Volta Redonda está cada vez mais integrada, tecnológica e à disposição da população.

“Agradeço a parceria com o delegado da 93ª DP, doutor Vinícius Coutinho; o comandante do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), Ronaldo Martins; o coordenador da Operação Segurança Presente, major Eduardo Silvério; o comandante da GMVR, Silvano de Paula; e de todas as equipes envolvidas. Temos muito a avançar, tornando as nossas ações cada vez mais planejadas e integradas. Em breve teremos a suplementação do policiamento em todos os bairros de Volta Redonda, que é um serviço que vai além dos chamados de urgência e emergência (153, 190 e 197), promovendo maior sensação de segurança. A população pode contar conosco; afinal, não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade”, finalizou Luiz Henrique.