Volta Redonda terá 1ª Semana Municipal da Juventude Empreendedora

Matéria publicada em 17 de abril de 2023, 11:40 horas

Evento acontece entre os dias 24 e 29 de abril e tem como objetivo fomentar o empreendedorismo entre os jovens do município

Volta Redonda – A 1ª Semana Municipal da Juventude Empreendedora acontece entre os dias 24 e 29 de abril em Volta Redonda. A iniciativa da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) e da CDL Jovem (Câmara de Dirigentes Lojistas) tem como objetivo fomentar o empreendedorismo entre os jovens do município. O evento faz parte do calendário do estado desde 2020, sempre na última semana do mês de abril, e será realizado em Volta Redonda pela primeira vez.

De segunda a sexta-feira, entre os dias 24 e 28 de abril, haverá atividades nos bairros da cidade: os jovens participarão de oficinas, atendimentos informativos, palestras e ações diretas e indiretas sobre o mundo do empreendedorismo. Durante toda semana a programação irá até as escolas, nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), na sede da CDL e do Sebrae, no Vírgula Hub (Shopping Park Sul) e no Centro Cultural Fundação CSN.

“A 1ª Semana Municipal da Juventude Empreendedora vai mostrar aos jovens oportunidades no mundo do empreendedorismo. Os que têm interesse em empreender vão vivenciar eventos com jovens que já são empresários. E para os que já são empreendedores, haverá dicas para otimizar o negócio, ganhar visibilidade, fortalecer e conectar a sua marca com os outros participantes”, afirmou a coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, lembrando que fomentar o empreendedorismo jovem é contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade como um todo.

Na última semana, a coordenadora Larissa Garcez; o presidente da CDL, Leonardo Almeida; o presidente da CDL Jovem, Lucas Ribeiro; e a diretora da CDL Jovem, Maria Marques (que está responsável pelo projeto na entidade), estiveram no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto para fechar a programação da semana.

O prefeito Neto afirmou que o município tem ampliado as ações voltadas para a inserção dos jovens no mercado de trabalho e também de valorização ao empreendedorismo. “Além do Centro Oportunizar e dos cursos ministrados pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), lançamos na última semana um projeto para qualificar para o Programa Jovem Aprendiz, em parceria com a Fundação CSN. A semana de fomento ao empreendedorismo vem para reforçar esse trabalho”, disse.

O presidente da CDL, Leonardo Almeida, falou da importância da Semana da Juventude Empreendedora e da parceria com a entidade. “O número de jovens que já desenvolvem algum trabalho, que têm esse desejo de empreender, vem crescendo, e esse evento vem dar a oportunidade para que eles possam entender como é ser um gestor, de poder buscar aprendizado e olhar para o futuro com diferencial no mercado. Acreditamos muito que a Semana da Juventude Empreendedora vai abrir novos caminhos, trazer um novo olhar sobre esse novo mercado que vem se desenhando. Estamos muito felizes em participar”.

No sábado, 29, evento de fomento ao empreendedorismo vai acontecer durante todo o dia

O encerramento da Semana da Juventude Empreendedora será de fomento ao empreendedorismo durante todo o dia. Os jovens poderão participar de palestras, exposições e mesas de discussão no térreo da Biblioteca Municipal Raul Leoni, na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília, das 10h às 15h. E a partir das 15h30, haverá atrações culturais na praça.

Dez profissionais das instituições parceiras do evento vão tratar de temas variados como: “Como fazer dinheiro?”; “Empreendedorismo Feminino”; “Street Art”; “Um olhar sobre o empreendedorismo no hip-hop”; “O que é uma Empresa Júnior e como impulsionamos empreendimentos?”; “Empreendedorismo e Comida”; “Empreendedorismo e-comerce”; “Marketing digital e e-comerce”; “Empreendedorismo Jovem”; e “Empreender com Mídias Sociais”. As inscrições são gratuitas e estão abertas pelo link: https://abre.ai/smjevr.

A programação de toda semana vai contar com a participação das secretarias municipais de Cultura (SMC), Ação Comunitária (Smac), Comunicação (Secom) e Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), por meio do Vírgula Hub de Inovação; do Centro Cultural Fundação CSN; do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas); do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda); do IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro); da Pulso Consultoria, empresa júnior da UFF (Universidade Federal Fluminense); e Renov Desenvolvimento.