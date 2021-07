Volta Redonda terá conselheiro na OAB-RJ

Matéria publicada em 23 de julho de 2021, 09:52 horas

Volta Redonda- A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), de Volta Redonda, dá mais um passo em busca de reforçar a estrutura da entidade para ampliar os atendimentos prestados à população e aos advogados do município e demais cidades do Sul Fluminense. A entidade passará a contar com um membro no Conselho da OAB-RJ, cuja uma das funções será trazer para o interior os benefícios garantidos aos advogados da capital. O cargo será ocupado pelo advogado Bruno Silva de Oliveira, que atualmente atua como secretário Geral da OAB-VR. Em quase 60 anos de existência da entidade em Volta Redonda, o novo conselheiro será o quinto advogado do município indicado para o cargo.

– Vivemos um momento delicado no país e precisamos reforçar que não existe justiça e democracia sem advocacia. Os profissionais da nossa classe são a voz do cidadão perante a Justiça, fazendo com que a população tenha seus direitos garantidos e respeitados, para isso, precisamos dar suporte aos advogados para que possam exercer o seu mister e garantir seus honorários e o sustento da sua família com dignidade. Como conselheiro serei essa voz, esse olhar atento no interior do estado, estreitando o relacionamento da capital com os municípios da nossa região – ressaltou o advogado Bruno Oliveira.

Entre as prioridades de trabalho o novo conselheiro garante dar atenção especial pela manutenção das prerrogativas dos advogados que, segundo ele, geralmente acabam sendo desrespeitadas dificultando o exercício da profissão. O novo conselheiro afirma que são comuns as queixas de advogados que revelam ter que passar por burocracias desnecessárias que dificultam o exercício da profissão.

“Isso ocorre, por exemplo, com certa frequência durante as diligências realizadas pelos profissionais da classe junto aos órgãos públicos. Muitas vezes são submetidos a exigências burocráticas desnecessárias e ilegais dificultando nossa atuação em defesa do cliente que precisa da nossa voz perante a Justiça”, explicou o futuro conselheiro, citando Sobral Pinto ao afirmar que “a advocacia não é profissão de covardes”.

Outra linha de trabalho será em busca da celeridade processual que, segundo o conselheiro, se torna um grande entrave para profissionais do interior. De acordo com a classe processos simples e até mesmo a expedição de um alvará de pagamento pode levar meses até serem expedidos pelas serventias. Tal morosidade, lembra o futuro conselheiro, prejudica não somente o profissional como também o cliente, além da sociedade que espera resposta rápida do judiciário. “Precisamos estreitar o relacionamento entre o poder público e a advocacia garantindo que os processos tenham um trâmite mais ágil facilitando a vida de todos”, completou o advogado, ressalta.

O presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, afirmou ter feito o convite ao advogado voltarredondense por reconhecer a importância da atuação do profissional em busca de melhorias para o desenvolvimento do trabalho dos advogados. “Fiz diretamente esse convite por reconhecer o empenho do doutor Bruno em defesa da classe”, completou, Bandeira, cuja fala foi respaldada pelo presidente da OAB-VR, o também advogado Rodrygo Monteiro que, considerou ainda que “o novo conselheiro será de fundamental importância para garantir recursos e melhorias para que as demais subseções possam desempenhar suas funções no interior do estado”, destacou.