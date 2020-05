Volta Redonda terá lavatórios nos centros comerciais

Matéria publicada em 17 de maio de 2020, 17:31 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva anunciou, em vídeo postado em sua página em uma redes social, que a prefeitura vai instalar quinze lavatórios nos centros comerciais, a partir desta segunda (18). A intenção é permitir que a população higienize as mãos quando estiver nas ruas.

Samuca também informou que os indicadores de novos casos suspeitos, percentuais de leitos de UTI e ocupação dos leitos de enfermaria no Hospital de Campanha continuam dentro dos critérios estabelecidos no acordo que permitiu a reabertura do comércio varejista e vai permitir, a partir desta segunda-feira, o retorno dos shopping centers á atividade. Os casos suspeitos cresceram 0,65%, para um máximo de 5%, o Hospital de Campanha tem 5,26% de ocupação, para um máximo de 60%, e há 31% de ocupação nos leitos de UTI, para um máximo de 50%.

Samuca também anunciou a abertura de oito novos leitos.

A cidade tem atualmente 1.692 casos suspeitos, 677 casos confirmados e 23 óbitos. Não houve novas mortes na cidade nas últimas 24 horas.