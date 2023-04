Volta Redonda terá mais 105 policiais militares do Proeis

Matéria publicada em 25 de abril de 2023, 15:41 horas

Oficiais estão participando de mais um curso promovido pela prefeitura, por meio da Ordem Pública, em parceria com o programa Segurança Presente

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda está ministrando mais um curso para 105 policiais militares que começarão a prestar serviços ao Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e vão atuar em toda a cidade. A capacitação, que começou nessa segunda-feira (24), dura três dias e é ministrada pelo coordenador do Programa Segurança Presente, major José Eduardo Martins Silvério, na sede da Semop, na Ilha São João.

O curso faz parte de um convênio entre a Semop e a Polícia Militar, mostrando que o policiamento é diferenciado e feito por meio da pessoalidade, pertencimento, análise de mancha criminal dos bairros e planejamento antecipado. O objetivo é mostrar que a segurança pública está presente em toda a cidade, que o cidadão perceba esse fato e passe acionar sempre que achar necessário. Serão mais cinco viaturas, com dois policiais militares e um guarda municipal em cada uma.

“Vamos fazer uma polícia cidadã, para que a população tenha a confiança cada vez maior nos nossos policiais e participe ativamente, denunciado os atos ilícitos”, enfatizou o major Silvério.

“Serão mais cinco viaturas, 105 policiais militares e 20 guardas municipais para se somar às duas viaturas que já estão à serviço do Proeis e que têm a aprovação dos comerciantes e cidadãos locais. O atendimento precisa ser feito com paciência, dar oportunidade sem ser omisso e estar em todos os bairros. Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade, e é com essa parceria que vamos fazer de Volta Redonda uma cidade cada dia melhor para se viver”, disse secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.