Volta Redonda terá mais áreas destinadas a moradias populares - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2023, 10:04 horas

Anúncio do Ministério das Cidades sobre retomada do projeto ‘Minha Casa, Minha Vida’ motivou ação do prefeito Neto

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, pediu para que novas áreas sejam destinadas à construção de moradias populares no Plano Diretor Municipal. A inclusão de novas regiões para reduzir o déficit habitacional de Volta Redonda veio para atender um pedido do bispo Dom Luiz Henrique da Silva Brito, e também pela disposição do Governo Federal em retomar o programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Uma equipe da prefeitura, envolvida com a elaboração do Plano Diretor, se reuniu com o bispo e outros integrantes da Cúria Diocesana para apresentação do projeto, que ainda será avaliado na Câmara Municipal. Na ocasião, Dom Luiz Henrique pediu que o plano contemplasse com maior alcance a necessidade de quem precisa da casa própria.

“Desde então, uma equipe passou a buscar mais áreas que pudessem abrigar imóveis populares. Já temos entre cinco e seis terrenos, mas precisamos ter cuidado ao anunciar para evitar especulações ou atropelos nas negociações. A sensibilidade do bispo foi muito bem recebida pela nossa equipe e vamos atender quem mais precisa”, contou Neto.

O prefeito disse ainda que o anúncio da retomada do projeto “Minha Casa, Minha Vida”, por parte do Ministério das Cidades, fez esse trabalho por busca de terrenos adequados para construção de imóveis populares ser intensificado.

“Hoje são poucas as prefeituras do país que conseguem tocar sozinhas um projeto de construção de moradias populares em grande escala, capaz de reverter o déficit habitacional. Esse anúncio do Governo Federal vai ao encontro do que precisamos, do que queremos. Já vamos nos adiantar para que Volta Redonda receba o máximo possível de casas”, disse.

O diretor-presidente do IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), Abimailton Pratti, afirmou que a elaboração do Plano Diretor é um desafio em qualquer município, mas mais ainda em Volta Redonda.

“O município dispõe de poucas terras e há uma concentração do pouco que há em poucos donos. Diante disso, temos de programar o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social de forma equilibrada, coerente e consciente. Com a colaboração que tivemos, acredito que chegamos no ponto ideal ou próximo disso para a votação na Câmara Municipal”, destacou Abmailton.