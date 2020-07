Volta Redonda terá novas atrações no pós-pandemia

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 19:13 horas

Novo Zoo Municipal, Parque Natural e Jardim Botânico são alguns dos lugares para além de indústria e shoppings

Volta Redonda – Depois da pandemia, o morador de Volta Redonda e os visitantes terão novas opções para passeios na cidade, com o diferencial de serem locais para entrar em contato com a natureza, de modo bem diferente do estilo de vida “indústria, shopping e asfalto” que hoje faz a imagem da cidade. Neste especial de aniversário, o DIÁRIO DO VALE mostra três lugares para se visitar, depois da pandemia:

Zoo Municipal

Volta Redonda já conta há muitos anos com seu zoológico, mas a reforma que foi feita recentemente, e que ainda não pode ser plenamente usufruída por causa da pandemia, vai torná-lo ainda mais interessante.

Uma das novidades é o Recinto de Imersão, que eleva ao máximo o papel do Zoológico Municipal de aproximar a população da natureza, principalmente as crianças. Entusiasta desse recinto, o prefeito Samuca Silva aprovou a sensação de estar ao lado dos animais sem grades e telas entre eles. “Esta reforma tornou o zoo mais moderno, alinhado com os preceitos dos novos zoológicos pelo mundo. Tenho um carinho enorme pelo lugar e tenho certeza que é um sentimento compartilhado por toda população. Não vejo a hora de as pessoas conferirem a renovação do local”, falou.

Entre as regras para entrar no recinto estão: a visita será sempre acompanhada de um monitor, o número de pessoas por imersão é limitado, não pode entrar com bolsa e nem portando comida, não é permitido uso de flash para fotos e também será controlado o barulho. “É importante ressaltar que há um circuito pré-determinado, com guarda-corpo, para os visitantes percorrerem”, avisou o secretário, lembrando que o Recinto de Imersão também é adaptado para cadeirantes.

Parque Natural

Construído por uma empresa privada, como compensação por um projeto imobiliário, o Parque Natural de Volta Redonda tem praças com mesas e bancos, aparelhos de ginástica funcional e playground; mirantes; anfiteatro; sede administrativa e portal de acesso; tudo construído com eucalipto certificado; além de locais reservados para os visitantes plantarem árvores, duas quadras de vôlei e futvôlei, dois lagos e trilhas radicais. O acesso às áreas de convivência é garantido por cerca de cinco quilômetros de vias dentro do parque.

Jardim Botânico

As obras de construção do Jardim Botânico de Volta Redonda têm previsão de entrega para o último trimestre de 2020. Atualmente, 90% do aterro já está concluído e 70% da construção de meios fios e bancos já foi feita. Em julho começará a parte de instalação hidro sanitárias da área da churrasqueira e jardim. E, por fim, será feita a instalação dos equipamentos, mobiliários e o plantio das árvores e mudas.

A transformação da Ilha São João inclui a construção de lago, fonte, pista de caminhada, parquinho e estrutura para churrasco. Tudo de graça para a população e com total acessibilidade.

O Jardim Botânico será dividido em vários setores: Caatinga, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, com árvores e espécies de todo o mundo. O parque infantil terá brinquedos adaptados para PCD (Pessoas com Deficiência), assim como no Zoológico Municipal. O projeto ainda prevê relocação da área dos cavalos, mantendo as dimensões oficiais da pista, garantindo a possibilidade de futuras competições.