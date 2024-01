Volta Redonda terá passeio gratuito a zoológico para crianças e adolescentes com deficiência

Volta Redonda – Nesse período de férias, um dos pontos preferidos pelas famílias é o Zoológico Municipal de Volta Redonda, o Zoo-VR. E para promover a inclusão nesse espaço, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), vai disponibilizar durante o mês de janeiro o ônibus do “Transporte Cidadão” – veículo acessível – para levar gratuitamente as crianças e adolescentes com deficiência e seus familiares e responsáveis para o Zoo-VR.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, disse que o primeiro passeio será no próximo dia 12 (sexta-feira) e explicou que o objetivo é facilitar a ida das famílias ao zoológico. Além do transporte, haverá lanche para os participantes.

“Com as férias as crianças estão em casa e querem brincar, se divertir. Será nos mesmos moldes que fizemos para levar os cadeirantes para a Casa do Papai Noel, no Natal. É Volta Redonda pensando na acessibilidade e na inclusão”, frisou o secretário.

Inscrições

Os passeios acontecerão na parte da manhã em seis datas, às sextas-feiras e sábados: dias 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de janeiro. Os interessados em participar podem entrar em contato com a secretaria por meio do WhatsApp 3339-9031, ou ir direto à SMPD, que fica na Avenida 17 de Julho, nº 20, bairro Aterrado.

E a inclusão acontece também dentro do zoológico. O parquinho das crianças conta com dois brinquedos, um balanço e uma gangorra, adaptados para cadeirantes. Com compartimento de uso exclusivo das Pessoas com Deficiência (PCDs). O objetivo é que as crianças com deficiência brinquem junto com as outras, cada uma do seu lado do equipamento.

Zoológico – Localizado na Rua 93C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília, o Zoológico Municipal de Volta Redonda tem ainda diversas atrações, como os cerca de 300 animais de várias espécies; espaço para piquenique; o recinto de imersão, que promove mais proximidade com os animais; e área verde para o lazer no entorno da Floresta da Cicuta.