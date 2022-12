Volta Redonda terá Réveillon com shows musicais e de luzes na Praça Brasil - Diário do Vale

Volta Redonda terá Réveillon com shows musicais e de luzes na Praça Brasil

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2022, 14:13 horas

Sorriso Aberto e a banda Juremeiros animarão o público; queima de fogos será com artefatos de baixo ruído

Volta Redonda – Após um ano sem comemorações por causa da pandemia de Covid-19, o “Réveillon da Paz” da Prefeitura de Volta Redonda está de volta na virada de 2022 para 2023. A novidade deste ano é que a festa vai acontecer na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, com show de luzes – de baixo ruído – no chafariz em frente à praça, e muito samba com o grupo Sorriso Aberto e a banda Juremeiros.

A festa começa às 20h com DJ e o grupo Sorriso Aberto por volta das 21h. A banda Juremeiros entra logo após a contagem regressiva. Além dos shows musicais, o evento terá praça de alimentação. O “Réveillon da Paz” conta com o apoio da CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda) e Aciap-VR (Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda). Ainda estão programadas para os dias 29/12 e 30/12 apresentações musicais e teatro.

O secretário municipal de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, destacou que a programação musical é voltada aos artistas da região como uma valorização da cultura local.

– A programação do Réveillon é totalmente voltada aos artistas de Volta Redonda e região, iremos fazer uma festa com muita alegria, paz e samba, saudando a concretização de 2022 e dando boas-vindas a 2023 – disse o secretário.

Segurança

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) vão agir em conjunto na Festa de Réveillon, na Vila Santa Cecília.

O “Ônibus da Ordem Pública”, que funciona como o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) Móvel, estará presente ao evento. O veículo, dotado de tecnologia de ponta, monitora as imagens de toda a área do evento (interna e externa).

– O local será monitorado pelo Ciosp e o planejamento envolveu a Semop, GMVR, 28º BPM e o Segurança Presente para garantir que os frequentadores possam ir com tranquilidade ao evento. Porém, qualquer anormalidade, procure o agente de segurança mais próximo ou ligue para 190 e 153, que o retorno será imediato – comentou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.