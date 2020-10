Volta Redonda terá vacinação antirrábica em nove bairros no próximo sábado

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 11:27 horas

Volta Redonda – O primeiro dia da campanha de vacinação antirrábica começará no próximo sábado, dia 24, em Volta Redonda. O objetivo da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) é imunizar aproximadamente 22 mil animais, entre cães e gatos, para evitar a raiva, doença viral e infecciosa que também pode ser transmitida em humanos. As vacinações ocorrerão de 8h às 16h, em 50 locais do município, entre UBS (Unidades Básicas de Saúde) e escolas municipais.

Por conta da pandemia de Covid-19, todos os protocolos de segurança serão seguidos, com isso só será permitida a entrada e vacinação de um animal por vez e o uso de máscaras deverá ser obrigatório. Não serão vacinados animais levados por crianças e sem o acompanhamento de pais ou responsáveis.

Serão vacinados os animais com mais de 90 dias, com exceção dos que estão em período de gestação ou lactantes.

Locais

No próximo sábado, a vacinação ocorrerá em nove bairros: Caieiras, na Unidade Básica de Saúde; Nova Primavera, na Unidade Básica de Saúde; no Parque do Contorno, na Praça Antônio Calino; São Luiz, na Escola Municipal Juarez Antunes; Candelária, na Unidade Básica de Saúde; Dom Bosco, na Unidade Básica de Saúde; São Sebastião, na Unidade Básica de Saúde; Santa Cruz, na Unidade Básica de Saúde; e Santa Cruz, na Unidade Básica de Saúde.