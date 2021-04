Matéria publicada em 2 de abril de 2021, 18:38 horas

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, publicou em suas redes sociais que o município vai aderir a vacinação contra a Covid-19, em sistema drive-thru. Neto também afirmou que começará a ser pedido comprovante de residência durante a imunização no município.

– Adotamos a estratégia de vacinar nos postos, para democratizar o acesso. Muita gente não tem carro e vacinar no bairro fica mais fácil principalmente para os mais carentes. O governo do estado afirmou que vai conseguir mandar um número maior de doses. Com isso, vamos fazer um drive thru e manter a vacinação nos bairros – comentou Neto em uma postagem no Facebook.

Vacinação em VR

Ainda nas redes sociais, Neto explicou sobre como funciona o processo de vacinação contra a Covid-19, em Volta Redonda. Confira a lista enumerada pelo prefeito em sua publicação.

1 – Volta Redonda tem o maior público de profissionais de saúde da região. Qual cidade tem sete hospitais? Aqui temos o Viver Mais; Unimed; Santa Cecília; Hospital São João Batista; Hospital do Retiro; Hospital Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado); Cais Conforto; UPA e Hospital Regional. São 46 unidades básicas de saúde. Além disso, somente na Rua 33 tem mais médicos que em muitas cidades. Praticamente todos os profissionais já foram vacinados, podendo atender a população com maior segurança.

2 – Volta Redonda também tem uma população idosa grande. Nosso público-alvo é sempre bem maior do que o dos nossos vizinhos. A quantidade que vem a mais de doses, nem sempre é proporcional.

3 – Erramos também em momentos da vacinação. Vacinamos pessoas que merecem e precisam, como qualquer um, mas que poderiam ter esperado um pouco mais (como público prioritário de baixa idade) para que os idosos fossem imunizados. Agora, vemos que pessoas de outras cidades estão vindo para Volta Redonda. Isso tudo está sendo revisto.

4 – Adotamos a estratégia de vacinar nos postos, para democratizar o acesso. Muita gente não tem carro e vacinar no bairro fica mais fácil principalmente para os mais carentes. O governo do estado afirmou que vai conseguir mandar um número maior de doses. Com isso, vamos fazer um drive thru e manter a vacinação nos bairros.

5 – Nós apuramos com rigor todas as denúncias que chegam sobre a vacinação e não compactuamos com irregularidades.