Volta Redonda: Trabalhadores dos Correios declaram estado de greve - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2022, 18:37 horas

Volta Redonda – Os trabalhadores do Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) dos Correios decidiram declarar estado de greve em Volta Redonda. Eles protestam contra o sistema de ponto eletrônico instalado na empresa, que, segundo nota do sindicato da categoria, “criou descontos absurdos e fez diversos companheiros ficarem praticamente sem o próprio salário”.

A decisão foi tomada no dia 6 (terça-feira) em assembleia conduzida pelo diretor do Sidnicadto dos Trabalhadores da ECT do Estado do Rio (Sintect-RJ), Esmeralci Silva.

Além do ponto, os trabalhadores reclamam da falta de condições de trabalho na unidade que, segundo eles, possui cobertura de metal, o que ocasiona forte calor. A direção do Sindicato já notificou a empresa sobre a situação, que se agrava fortemente no verão.