Volta Redonda – Em continuidade às obras de revitalização e modernização da Rua 33, na Vila Santa Cecília, o trecho da via compreendido entre as ruas 16 e 18B passou por alteração no trânsito a partir desta quarta-feira (31).

Segundo a prefeitura, foi necessária interdição no tráfego de veículos nos dois sentidos, para que os trabalhos sejam realizados. O local está sinalizado e agentes da Guarda Municipal estão orientando os motoristas.