Volta Redonda ultrapassa 8,2 mil pontos de iluminação trocados - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2023, 12:16 horas

Economia com novas lâmpadas mais modernas alcança mais de R$ 367 mil por mês

Volta Redonda – O projeto para iluminar toda a Volta Redonda teve grandes avanços em 2022. Até o momento, dos cerca de 28 mil pontos de luz, 8.290 já foram substituídos por lâmpadas de LED, o que significa uma economia mensal de R$ 367.857,80 aos cofres públicos. Em 2023, a intenção é iluminar toda a cidade com as luzes de LED, levando a tecnologia às ruas dos bairros. O projeto faz parte do Plano de Mobilidade Urbana e conta com apoio do Governo do Estado.

A economia aos cofres públicos está atrelada à tecnologia da luz de LED, que possibilita menor necessidade de manutenção (elas possuem maior durabilidade em comparação com as lâmpadas de sódio) e diminuição do consumo de energia elétrica. Além disso, o LED também proporciona maior luminosidade nas vias, aumentando a sensação de segurança. Quem mora ou passa por Volta Redonda à noite já nota a diferença: uma cidade muito mais iluminada.

Em dezembro, foram instaladas luzes de LED nos bairros Aero Clube, Niterói, Aterrado, Barreira Cravo, Conforto, Eucaliptal, Jardim Amália, Jardim Belvedere, Laranjal, Monte Castelo, São João, Santo Agostinho, Sessenta, Tangerinal, Vila Santa Cecília, Voldac e Ilha São João.

Com isso, a nova iluminação chegou a 40 bairros. Outros pontos que receberam as lâmpadas de LED foram: Santa Rita do Zarur, Santa Cruz, Água Limpa, Belmonte, Candelária, Casa de Pedra, Jardim Normândia, Jardim Paraíba, Centro, Nossa Senhora das Graças, Nova Brasília, Roma, São Lucas, Ponte Alta, Siderlândia, Jardim Belmonte, Siderópolis, Vista Verde, Jardim Tiradentes, Vila Rica-Tiradentes, San Remo, Vila Rica-Três Poços e Vale da Colina.