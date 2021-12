Volta redonda ultrapassa a marca de 80 mil doses aplicadas

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2021, 19:15 horas

Volta Redonda – município de Volta Redonda acaba de ultrapassar a marca de 80 mil doses de reforço contra a Covid-19 aplicadas. A antecipação da terceira dose teve início há dois meses e tem como principal objetivo frear a variante Ômicron e novas variantes do Coronavírus.

Desde o dia 01 de dezembro a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Saúde, vem adotando novas estratégias de vacinação, como a implantação dos pontos volantes e o carro da vacina. Atualmente mais 230 mil primeiras doses foram disponibilizadas e mais de 204 mil pessoas já receberam a segunda dose.

De acordo com o coordenador da Vigilância em Saúde, Carlos Vasconcellos, uma equipe da Secretaria da Saúde acompanha quase que em tempo real o cenário epidemiológico, levando em consideração recomendações vigentes no Brasil e no mundo. “Nós revisitamos casos suspeitos, cruzamos os dados epidemiológicos dos bairros, e assim montamos estratégias específicas para cada local. Isso permite uma abordagem mais assertiva em relação à vacinação, que sabemos, é a principal medida que tem feito os casos da doença diminuírem”, disse o médico, lembrando que Volta Redonda já está há quase 15 dias sem óbitos confirmados em decorrência da Covid-19.

Além de toda a estrutura das 46 unidades de saúde do município, os agentes de saúde se revezaram em ações de vacinação contra Covid-19 e Influenza em pontos comerciais, como shoppings, praças e até um carro da vacinação percorreu bairros da cidade onde a adesão à vacinação poderia ser melhor. As ações fazem parte da campanha Natal sem Covid-19. Diante do avanço da vacinação no município e a queda do número de óbitos e casos da doença, a recomendação é que para se reunir em família na próxima sexta-feira, dia 24, as pessoas estejam imunizadas contra a doença.

Multivacinação

Neste final de semana, além do horário especial de vacinação em unidades de saúde e centros comerciais, a SMS promoveu mais uma etapa da campanha de multivacinação. Doses contra Covid-19, Sarampo e Poliomielite foram aplicadas, na Vila Santa Cecília, com objetivo de ampliar a cobertura vacinal.

Continuidade da vacinação

Nesta segunda-feira, dia 20, a vacinação contra a Covid-19 continua nas 46 unidades de saúde.

O público-alvo da primeira dose são pessoas de 12 anos ou mais. Os moradores devem apresentar documento de identidade, comprovante de residência, CPF e cartão do SUS. A segunda dose é destinada a pessoas que tenham no mínimo 21 dias da primeira aplicação. A dose de reforço (terceira dose) para pessoas acima de 18 anos – vacinadas com a 2ª dose até 30/09/2021 e imunossuprimidos – vacinados com a 2ª dose até 21/11/2021. Nesses casos, as pessoas devem apresentar cartão vacinal, SUS e CPF.

Vacina da gripe

Volta Redonda aguarda a entrega de novas remessas de vacina contra a Influenza (gripe). Enquanto isso, as unidades dos bairros 249, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande disponibilizam a vacina priorizando as pessoas que fazem parte do grupo prioritário, ou seja, gestantes, puérperas, menores de cinco anos e acima de 60 anos.

As unidades de saúde também fazem o acolhimento para casos suspeitos de síndrome gripal durante o fim de semana, das 07h às 19h. Pessoas com sintomas leves devem priorizar o acolhimento inicial nas unidades básicas de saúde. Pacientes com complicações de saúde serão encaminhados à rede de urgência do município.

Foto: Arquivo