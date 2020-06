Volta Redonda ultrapassa meta de casos notificados de Covid-19 neste sábado

Matéria publicada em 20 de junho de 2020, 16:24 horas

Houve um aumento de 7,92% de ontem, dia 19, para este sábado; município tem 4.862 casos notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde

Volta Redonda- O número casos notificados como suspeitos da Covid-19 ultrapassou a meta de 5%, neste sábado, dia 20, tendo uma variação de 7,92% com 4.862 casos suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde, o maior número de notificações desde o início da pandemia, segundo o prefeito Samuca Silva, que atualizou os dados na tarde deste sábado, em transmissão ao vivo, nas redes sociais.

Entretanto mesmo ultrapassando um dos seis eixos de monitoramento, o comércio de Volta Redonda continua aberto, e só voltaria a fechar se os eixos fossem ultrapassados durante três dias seguidos. Volta Redonda tem 1.250 casos confirmados da Covid-19, com 1.005 pacientes recuperados da doença, 1.382 casos deram negativos para o novo coronavírus. O município mantém há quatro dias o número de óbitos em 57 casos.

A taxa de ocupação de leitos de UTI/CTI na rede pública municipal se manteve pelo terceiro dia consecutivo em 3,70%, sendo que apenas um paciente está internado em um dos leitos. A taxa de ocupação no Hospital de Campanha registrou queda tendo 8,77% dos leitos ocupados.

Barreiras sanitárias continuam nas entradas de Volta Redonda

O prefeito Samuca Silva informou que apesar do decreto do governador Wilson Witzel, que suspende a restrição da circulação de linhas rodoviárias e vans intermunicipais, que fazem a ligação de outras cidades com os municípios de Barra Mansa, Pinheiral e Volta Redonda. As barreiras sanitárias vão continuar nas entradas de Volta Redonda impedindo o acesso de veículos com pessoas que não moram, nem trabalham no município.

– Até 30 de junho não muda nada. Não posso importar esse vírus para cá- disse, acrescentando que veículos de aplicativo e carros particulares também estão impedidos de entrar na cidade.