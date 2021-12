Volta Redonda vacina mais de 5 mil pessoas contra Covid-19 e gripe

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2021, 15:29 horas

Além das unidades de saúde, doses estavam disponíveis em cinco pontos comerciais no ‘Dia D’; imunização segue na segunda, 06, em postos com horário estendido, shoppings e Carro da Vacina

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda apostou na estratégia de descentralização da aplicação de vacinas contra Covid-19 e gripe no “Dia D” de vacinação, sábado, 04, para alcançar maior número de pessoas. O resultado foram mais de cinco mil pessoas vacinadas. Contra Covid-19, 2.649 doses foram aplicadas e conta o Influenza, o munícipio imunizou 2.370 pessoas. Além das 46 Unidades Básicas de Saúde, postos de vacinação foram montados nos shoppings Sider e Park Sul e ainda na Avenida Amaral Peixoto, Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e no Retiro, facilitando o acesso da população.

“Temos de agradecer e parabenizar o empenho de nossas equipes da saúde, que estão conseguindo levar a vacina a todos os lugares da cidade. Seguiremos nesta batalha contra o vírus pelo tempo que for”, afirmou o prefeito Antônio Francisco Neto, pedindo que as pessoas fiquem atentas à programação da vacinação, que segue nesta segunda-feira, 06, e não deixem de se vacinar quando chegar a hora.

Na segunda, 06, programação segue nas unidades de saúde, shoppings e Carro da Vacina

A campanha de imunização em Volta Redonda segue nesta segunda-feira, 06, com vacinas disponíveis em todas as 46 Unidades Básicas de Saúde, sendo que 11 funcionam com horário estendido. As doses também serão aplicadas em postos no Sider Shopping, na Vila Santa Cecília e Shopping Park Sul, no São Geraldo, das 10h às 20h; além do Carro da Vacina, que estará no bairro São Luiz, das 9h às 13h.

Nas unidades de saúde serão aplicadas 1ª dose em pessoas com 12 anos ou mais; 2ª dose da CoronaVac ou Pfizer em pessoas de todas as idades vacinadas com a primeira dose até 15 de novembro de 2021; e AstraZeneca para pessoas de todas as idades vacinadas com a primeira dose até 08 de novembro de 2021.

A 3ª dose (reforço) em pessoas com idade acima dos 18 anos vacinados com a segunda dose até 14 de julho de 2021; pessoas acima de 50 anos, profissionais de saúde ou com comorbidades vacinados com a segunda dose há, pelo menos, três meses; ou imunossuprimidos vacinados com a segunda dose até 08 de novembro de 2021.

As unidades funcionam das 8h às 16h; sendo que na 249, São Geraldo, São João, Vila Mury e Volta Grande, os postos ficam abertos até 21h; e no Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Açude, Santo Agostinho e Santa Cruz, até 18h.

Nos dois shoppings e no Carro da Vacinação estarão disponíveis 1ª dose para pessoas com 12 anos ou mais; 2ª dose para pessoas que tenham no mínimo 21 dias da primeira dose; 3ª dose para pessoas com 50 anos ou mais que receberam a segunda dose há, pelo menos, três meses; e abaixo dos 50 anos após cinco meses da segunda dose. Os postos do Sider Shopping e Park Sul funcionam das 10h às 20h; e o Carro da Vacinação estará no bairro São Luiz das 9h às 13h.