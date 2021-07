Volta Redonda vacina pessoas com 40 anos nesta segunda-feira

Matéria publicada em 18 de julho de 2021, 15:48 horas

Volta Redonda – Nesta segunda-feira, dia 19, a imunização contra a Covid-19 será para pessoas com 40 anos ou mais, em Volta Redonda. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, todas as 46 Unidades de Saúde farão o atendimento para primeira e segunda dose no horário de 08h às 16h. Para ter acesso à vacinação, os moradores devem apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

A prefeitura aguarda para esta semana a chegada de uma nova remessa de vacinas, para possibilitar o avanço na faixa etária do público-alvo.

Segunda dose

A antecipação da segunda dose da vacina AstraZeneca (Oxford) continua para os vacinados com a primeira dose até 02/05/2021. Todas as vacinas disponibilizadas para antecipação já seriam obrigatoriamente destinadas a segunda dose.

A segunda dose da vacina CoronaVac estará disponível para os vacinados com a primeira dose até 28/06/2021. É necessário que os moradores apresentem também o cartão de vacinação Covid.

Vacinação contra a gripe

Paralelo a vacinação contra a Covid-19, a secretaria de Saúde de Volta Redonda ampliou a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) para todas as 46 Unidades de Saúde.

Qualquer pessoa acima de seis meses de idade pode ser vacinada, é necessário apresentar um documento de identidade e o comprovante de residência.

A secretaria de Saúde ressalta que a vacinação contra a gripe acontece de segunda a sexta-feira de 08h às 16h. As pessoas que se vacinaram contra a Covid-19 devem aguardar o intervalo mínimo de 14 dias para receber o imunizante contra a Influenza.