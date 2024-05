Volta Redonda: vacinação contra a dengue inicia nesta terça-feira (21)

Os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação, CPF ou cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) da criança ou do adolescente. A vacina é indicada para aumentar a proteção contra a dengue – arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda inicia nesta terça-feira (21), a vacinação contra a dengue. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) esclarece que, inicialmente, o imunizante será aplicado em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, em oito unidades básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs): Conforto, Jardim Paraíba e Vila Brasília, com atendimento das 8h às 16h; Siderlândia, Vila Mury, Volta Grande, São Geraldo e Santa Cruz, com aplicação das 8h às 18h.