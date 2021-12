Volta Redonda vacinou mais de 23 mil pessoas contra Covid-19 nas últimas semanas

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2021, 16:32 horas

Levantamento é referente ao período de 08 a 20 de dezembro, maioria das aplicações é de doses de reforço

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou mais de 23 mil pessoas contra a Covid-19, nas últimas semanas. O levantamento corresponde ao período de 08 a 20 de dezembro, a maioria das aplicações foi de doses de reforço.

De acordo com a secretaria, foram aplicadas 15.785 terceiras doses, 6.578 segundas doses e 718 primeiras doses. Os números serão atualizados no e-SUS notifica – plataforma que concentra dados em relação à Covid-19, do Ministério da Saúde – quando o site for restabelecido após um ataque hacker.

A secretaria ressalta, no entanto, que o município, mesmo sem os sistemas de informação do Ministério da Saúde, prossegue aplicando normalmente as doses de vacinas contra Covid-19 e mantém um banco de dados a parte para controle.

Segundo o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, as pessoas que ainda não fizeram a dose de reforço devem completar o esquema vacinal ainda neste ano.

“É fundamental que, frente à possibilidade da entrada da variante Ômicron, todos possam estar completando seus esquemas, inclusive com reforço, em 2021. Para isso, as 46 unidades básicas de saúde permanecerão vacinando, em todos os dias úteis, de segunda a quinta feira, nas semanas de Natal e Ano Novo”, citou o médico.

A vacinação contra a Covid-19 retorna normalmente nesta segunda-feira, dia 27, em todas as unidades básicas de saúde (UBS e UBSF). Nesta sexta-feira, dia 24, as unidades estarão fechadas, sendo ponto facultativo na administração municipal. Neste fim de semana, dias 25 e 26/12, os postos de saúde dos bairros: Vila Mury e Volta Grande abrirão, das 07h às 19h, para atendimento de pacientes com síndrome gripal.