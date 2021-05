Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 20:29 horas

Volta Redonda – A Secretaria de Estado de Saúde (SES RJ) vai distribuir um total de 179.950 doses da vacina CoronaVac/Butantan e um total de 162.400 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz para continuidade da aplicação da segunda dose (D2) das vacinas contra a Covid-19 no estado. As vacinas irão para 56 municípios que notificaram ainda possuírem pendências de doses (D2), segundo a recomendação da pasta.

A distribuição ocorrerá a partir de amanhã (19) de forma proporcional e igualitária, segundo a SES RJ. Com isso, segundo a pasta, Volta Redonda vai receber 417 frascos com dez doses, que equivale a 4.170 doses da CoronaVac, para aplicação da segunda dose. Outros municípios da região Sul Fluminense também receberão novas doses das vacinas.

Vacinação na quarta-feira

Segundo a prefeitura de Volta Redonda, nesta quarta-feira (19) a aplicação da segunda dose da CoronaVac será focada aos acamados. Já a segunda dose da AstraZeneca será para vacinados com a primeira dose até o dia 24 de fevereiro.

Já a primeira dose de vacinas AstraZeneca será aplicada em: pessoas com 60 anos e acima; profissionais da saúde; pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos; além de pessoas com Sindrome de Down; Transtornos do Espectro Autista; pessoas com deficiência intelectual grave; e pessoas com HIV-Aids.