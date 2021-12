Volta Redonda: vídeos mostram homens fortemente armados em festa de rua no Eucaliptal

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2021, 22:29 horas

Volta Redonda – Vídeos com homens fortemente armados em uma festa na Rua Vereador Raimundo Diogo, no Eucaliptal, em Volta Redonda, circulam nas redes sociais desde a tarde deste domingo (26). Nas imagens, uma pessoa aparece portando o que seria uma submetralhadora durante um baile funk em frente à UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do bairro. Na gravação, é possível ouvir também disparos de arma de fogo.

Moradores ouvidos pelo DIÁRIO DO VALE relataram que desde o início da noite, há várias viaturas da Polícia Militar na entrada do bairro e na praça da rua principal.