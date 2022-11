Volta Redonda volta a exigir máscaras em serviços de saúde

Matéria publicada em 10 de novembro de 2022, 14:05 horas

Secretaria de Saúde também recomenda o uso de máscaras em estabelecimentos comerciais, industriais e em locais fechados

Volta Redonda – Com a nova onda de casos de Covid-19, a Prefeitura de Volta Redonda determinou nesta quarta-feira, 9, o retorno do uso de máscara aos profissionais da Saúde em ambientes médicos e hospitalares. A medida também vale para as Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs). Além disso, o município liberou a aplicação da quinta dose para pessoas acima de 18 anos com baixa imunidade e idosos com mais de 80 anos.

A taxa de casos confirmados do coronavírus cresceu nas últimas semanas, após o aparecimento de nova subvariante da Ômicron, a BQ.1.

Em nota técnica assinada pelo médico sanitarista Carlos Vasconcellos, a secretaria de Saúde de Volta Redonda recomenda o uso de máscaras em estabelecimentos comerciais, industriais e locais fechados ou com aglomeração de pessoas, inclusive no transporte coletivo.

No caso de estabelecimentos de ensino, seguem os protocolos já existentes desde o início da pandemia. Ou seja, manter as atividades com a permanente identificação e isolamento de casos suspeitos, encaminhamento para atendimento da saúde e orientação para contatos.

Aumento de casos

Segundo a Secretaria de Saúde, em Volta Redonda, até o momento, não houve aumento de internações hospitalares por Covid-19 ou óbitos relacionados a doença. No entanto, registrou-se um número expressivo de casos confirmados. Esses dados devem ser divulgados ainda nesta quinta-feira no Relatório Semanal de Informações sobre a Covid-19, elaborado semanalmente pela Vigilância em Saúde.