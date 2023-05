Volta-redondense Eduarda Vaz lança seu terceiro livro neste sábado

Matéria publicada em 5 de maio de 2023, 14:59 horas

‘Das vezes que lutamos sorrindo’ fala sobre superação de dores e meios de resistir

Volta Redonda – ‘Das vezes que lutamos sorrindo’ é o título do terceiro livro da escritora Eduarda Vaz, de 26 anos, que será lançado neste sábado (6), no Premium Café, às 17h30, na Vila Santa Cecília. Este já é o terceiro livro da autora volta-redondense, que também escreveu ‘Aresta e Sussurros: Canto de Chuva’, ambos livros de poesia.

O lançamento da autora vem para questionar as imposições e dores da vida através do ato de criar brechas de respiro, de força e de felicidade, como um sorriso. “Encontrar caminhos para existir e para poder experimentar a alegria é um ato de luta e de contraponto a quem nos tenta abafar”, disse Eduarda, contando como surgiu a ideia para o novo livro.

“A minha ideia era de que o livro explorasse o movimento de percepção das barreiras que própria vida impõe e do tempo de desamparo e solidão que a gente viveu ao longo desses últimos anos de pandemia. E que essa percepção virasse ação de ‘perfurar’ essas barreiras, por isso, no título vem a palavra ‘luta’. Apesar de eventos ruins acontecerem, o que vai se desdobrar deles depende de como a gente se posiciona”, enfatizou a autora.

O lançamento faz parte da coleção Kairós, publicada pelo selo Hecatombe, da Editora Urutau. É um livro de poesia, com 27 poemas, divididos em três capítulos: Reconhecimento, Perfurar, O que a gente faz junto.

Eduarda explicou um pouco sobre como foi construir esse novo desafio. “Escrever esse livro foi um processo bastante importante para mim, porque eu passei muito tempo sem escrever. Eu não escrevia não porque não tivesse ideias, mas porque escrever me fazia confrontar coisas difíceis e que eu preferia que não tivessem acontecido, então eu só me esquivava. Conseguir produzi-lo e ter tido a oportunidade de publicá-lo com a Hecatombe foram respiros e sorrisos que eu precisava”, contou Eduarda.

Homenagem

Eduarda contou que escrever o livro fez parte de um processo de lidar com a perda de uma amiga muito querida. “Esse livro também é uma homenagem à minha amiga Larissa Monteiro, que me ensinou que a gente tem que lutar pelo que acredita e ser feliz. Ela partiu bem cedo, por causa das complicações de uma doença autoimune e da contaminação por COVID. Escrever o livro foi uma forma de tentar lidar com a passagem dela e também de celebrá-la”, revelou Eduarda, que além de escritora é professora e designer instrucional.

Para ela, o novo livro foi uma superação e lição para si. “Eu preferia não ter precisado escrever especificamente esse livro, porque significaria que situações ruins não teriam acontecido, como o falecimento da minha amiga e outros eventos. Mas isso não quer dizer que eu não goste do livro, ao contrário, eu amo, porque ele foi o que fiz ser possível de um tempo de impossibilidades e barreiras. De alguma maneira, o que eu tento construir de efeito com os poemas é também o que eu acabei vivendo ao aceitar o fato de que eu precisava escrevê-lo”, revelou.

Lançamento

Durante o lançamento do livro, além da venda e dedicatórias dos livros, vai acontecer a leitura de alguns poemas dos livros, feita por Eduarda e mais três convidados. Paula Dias Conrado, poeta e dramaturga de Volta Redonda, Michele Félix, idealizadora e coordenadora da Conexão Literária Sul Fluminense e André Vaz, poeta de Volta Redonda, também estarão presentes ao evento, que terá a duração de 1h30.

Outros Livros

Eduarda publicou seu primeiro livro em 2017, Aresta, com o selo Macabéa que, na época, fazia parte da Editora Multifoco. O segundo livro foi “Sussurro: cantos de chuva”, que foi, escrito em conjunto com a escritora Carolina Quintella. Ele foi publicado pela Editora Urutau em 2019. Ambos os livros são de poemas.