Voltaço abre venda de ingressos para duelo contra o Flamengo - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2023, 16:15 horas

Partida está marcada para esta quarta-feira (15), às 21h10, no Raulino de Oliveira



Volta Redonda – Visando se manter na parte de cima da tabela e garantir vaga para as semifinais, o Voltaço encara o Flamengo na próxima quarta-feira (15), às 21h10, no Raulino de Oliveira. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca e será transmitida pela BandTV.

As equipes farão jogo direto em busca das primeiras posições. O Esquadrão de Aço está na quarta colocação com 13 pontos, somando quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Na rodada passada, a equipe do Sul-Fluminense ainda teve a chance de assumir a liderança, porém, foi derrotado pela Portuguesa-RJ por 3 a 1.

Já o Flamengo faz a sua primeira partida após a participação no Mundial de Clubes. No último jogo pelo Estadual, em partida válida pela sexta rodada, o rubro-negro venceu o Boavista por 1 a 0 no Maracanã. A equipe é terceira colocada do campeonato com 14 pontos, somando quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota.

Venda de Ingressos

A venda de ingressos para o confronto já está disponível por site, em pontos físicos e pelas bilheterias do estádio da Cidadania. Confira abaixo:



Online

– Inteira e meia-entrada: https://www.tickethub.com.br/

Pontos físicos

Loterias do Meia-Meia

– Aterrado (apenas inteira)

Drogarias Povão

– Unidades Amaral Peixoto e Vila (apenas inteira)

Empório Brasil

– Loja do Retiro (apenas inteira)

Nação Rubro Negra

– Loja Shopping Park Sul (apenas inteira)

Bilheteria do Raulino de Oliveira (inteira e meia-entrada)

– De 09h às 12h

– De 13h às 17h

Gratuidades

As gratuidades poderão ser retiradas na bilheteria do Raulino de Oliveira (setor verde), de 09h às 12h ou de 13h às 17h. A retirada de ingressos gratuidade estará sujeita a demanda, podendo se encerrar antes ou prorrogar até terça-feira, dependendo da disponibilidade de ingressos.